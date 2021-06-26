Caddebostan sahilinde uçurtma festivali düzenlendi - Son Dakika

Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından "Hayata Dönüyoruz" sloganıyla Caddebostan sahilinde uçurtma festivali düzenlendi.
Sosyal mesafe kuralları gözetilerek düzenlenen festival, Caddebostan sahilinde dört farklı noktada gerçekleştirildi.
Uçurtma festivaline katılan aileler, çocuklarıyla yaptıkları uçurtmaları uçurdu.
Uçurtmalar Caddebostan semalarında renkli görüntüler oluşturdu.
Etkinliğin sonunda, teknik tasarım ve uçuş değerlendirilmesi başarılı bulunan üç aileye hediye çeki armağan edildi.
Kaynak: AA
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