Caddebostan sahilini kırmızı yosunlar sardı - Son Dakika

Caddebostan sahilini kırmızı yosunlar sardı
6 saat önce
CADDEBOSTAN'dan Maltepe'ye kadar uzanan sahili kırmızı yosunlar sardı.
Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 02:00 Kaynak: DHA
İstanbul DHA - CADDEBOSTAN'dan Maltepe'ye kadar uzanan sahili kırmızı yosunlar sardı.
İstanbul'daki lodos nedeniyle nedeniyle kırmızı yosunlar sahile vurdu. Yosunlar nedeniyle Caddebostan sahili kızıla boyandı. Kırmızı renkli yosunlar kayalıkların üzerini de kapladı. Sahili kırmızıya boyayan yosunlar havadan da görüntülendi.
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