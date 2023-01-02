Caddebostan yat limanı alev alev yandı! 6 tekne küle döndü - Son Dakika
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Caddebostan yat limanı alev alev yandı! 6 tekne küle döndü

02.01.2023 08:29

Caddebostan yat limanında elektrik kontağı kaynaklı çıkan yangında ortalığı kısa sürede alevler esir aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken olayda can kaybı ve yaralı olmadığı öğrenildi. Çıkan yangında 6 tekne kül oldu.

Sabah saat 05.00 sıralarında Kadıköy Caddebostan yat limanında iddiaya göre elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Kısa sürede dumanların yükseldiği tekneler bir anda alev topuna döndü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda çevre ilçelerden itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

6 TEKNE YANDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan teknelere müdahale ederken polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Yangının diğer teknelere sıçramaması için tekneler güvenli bölgeye çekildi. Meydana gelen yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken 6 teknenin kullanılamaz hale geldiği belirlendi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ederken polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Caddebostan yat limanında tekneler alev alev yandı

"YARALIMIZ VE CAN KAYBIMIZ YOK"

Yangının meydana geldiği limanda bekçi olarak çalışan Atilla Yalın "Saat 05.00 sularında görev bölgemde duruyordum. Yan taraftaki iş arkadaşımın yerinde olmadığını gördüm. Kulübeden çıkınca baktığımda tekneler alev almıştı. İtfaiye ekiplerimiz sayesinde yangına müdahale edildi. Yaralımız ve can kaybımız yok. Yangının sebebi elektrik kontağı olduğu belirtildi. Şu ana kadar 6 teknemiz yandı." dedi.

Caddebostan yat limanında tekneler alev alev yandı
Kaynak: İHA
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Caddebostan, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Caddebostan yat limanı alev alev yandı! 6 tekne küle döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Caddebostan yat limanı alev alev yandı! 6 tekne küle döndü - Son Dakika
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