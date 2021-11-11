Caddede başıboş dolaşan az trafiği tehlikeye düşürdü - Son Dakika

Caddede başıboş dolaşan az trafiği tehlikeye düşürdü

Caddede başıboş dolaşan az trafiği tehlikeye düşürdü Isparta'da akşam saatlerinde Gölcük Caddesi'ne inen başıboş at, trafiği tehlikeye düşürdü.

Caddede başıboş dolaşan az trafiği tehlikeye düşürdü ISPARTA - Isparta'da akşam saatlerinde Gölcük Caddesi'ne inen başıboş at, trafiği tehlikeye düşürdü. Olay, dün akşam saatlerinde Isparta Gölcük Caddesi'nde medyana geldi. Gölcük Caddesi'ne inen başıboş at, araçların arasından geçerek trafiği tehlikeye düşürdü. Caddedeki başıboş atı gören bir vatandaş ise atı yol kenarına çekmeye çalıştı ama başarılı olamadı. Bir süre caddede arabaların yanından yürüyen at daha sonra gözden kayboldu.

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