Caddede bulduğu altın kolyeyi sahibine ulaştırdı - Son Dakika

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde caddede bulduğu altın kolyeyi belediye ekiplerine teslim eden Mustafa Ayaz, kolyenin sahibine ulaştırılmasını sağladı.

İlçe merkezinde yaşayan ve şu anda işsiz olan 42 yaşındaki Ayaz, Selçuk Kayaalp Caddesi'nde yürüdüğü sırada bulduğu altın kolyeyi Yağlıdere Belediyesi'ne götürdü. Kolye burada daha önceden kayıp başvurusunda bulunan sahibine teslim edildi.

Mustafa Ayaz, AA muhabirine, bulduğu kolyeyi hiç düşünmeden belediye ekiplerine teslim ettiğini belirterek, insanlık görevini yerine getirdiğini, sahibine ulaştırılması dolayısıyla da mutlu olduğunu söyledi.

Kolyeyi teslim alan Mehmet Kılıç ise haberlerde gördükleri olayın kendi başlarına geldiğini ifade ederek, "Eşime hediye olarak aldığım kolyeyi yürürken cebinden düşürmüşüm. Bulunması için belediyeden anons da yaptırdık. Örnek davranışından ötürü Mustafa Ayaz'a teşekkür ediyorum." dedi.

Yağlıdere Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Halit Yanbul da duyarlı davranışı için Ayaz'a teşekkür ederek, örnek davranışının manevi değerler açısından oldukça önemli olduğunu vurguladı.