Son Dakika Haberleri: Caddede Cinayet İşlendi, Kahvedekiler Oyuna Devam Etti

Caddede Cinayet İşlendi, Kahvedekiler Oyuna Devam Etti

4 saat önce

ADANA'da otomobil içinde silahla saldırıya uğrayan Mehmet Tanrıseven (42) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Caddede Cinayet İşlendi, Kahvedekiler Oyuna Devam Etti, System.String[]
ADANA'da otomobil içinde silahla saldırıya uğrayan Mehmet Tanrıseven (42) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın gerçekleştiği yerin karşısındaki kahvede oyun oynayanlardan bazılarının oyunlarına devam ettiği görüldü. Olay, Seyhan ilçesi Vefa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yoldan geçen bir işyeri sahibi Mehmet Tanrıseven'nin 01 US 790 plakalı otomobil içinde hareketsiz olduğunu fark etti. Tanrıseven'i kanlar içinde görenler sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen ekipler, boynundan tabancayla vurulan Tanrısever'i hastaneye kaldırdı. Ameliyata alınan Tanrısever yapılar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Daha sonra olay yerine genel Cinayet Büro Amirliği ekipleri, aracın çevresinde inceleme yaptı. Ayrıca ekipler civardaki güvenlik kameralarınıda inceleyeme aldı. Yapılan aramalarda, otomobil yakınında boş kovan bulundu. Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheli E.Ç. ise kısa sürede yakalandı.

Bu sırada, olayın meydana geldiği yerin karşısında bulunan kahvahanedekilerden bazıları, polisin çalışmalarını izlerken bazıları da oyun oynamaya devam etti. Vatandaşlar ifade almak için kahveye giren polislere ise, olayla ilgili hiçbirşey görmediklerini söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 02:43 Kaynak: DHA

Adana, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Adana Şalvarının Ünü Türkiye'yi Aştı! Avrupalılardan Yoğun Bir Talep Var Sokakta Cinayet İşlendi, Kahvehanedekiler Oyuna Devam Etti

Kayıp Ağabeyini Arama Çalışmasını Ağlayarak İzledi FIFA 19 Oyunu, Türkiye Haritasını Şaşırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2018 18:59:46. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Caddede Cinayet İşlendi, Kahvedekiler Oyuna Devam Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]