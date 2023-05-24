Caddede drift atan şahıs: "Yaptıklarım için çok pişman değilim" - Son Dakika
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Caddede drift atan şahıs: "Yaptıklarım için çok pişman değilim"

24.05.2023 10:34

İstanbul'da düğün konvoyunda yol kapatıp drift atan şahıslardan biri, para cezası yedikten sonra "yaptıklarım için çok pişman değilim" diyerek video çekti.

İstanbul'da düğün konvoyunda yol kapatıp drift atan şahıslardan biri, para cezası yedikten sonra "yaptıklarım için çok pişman değilim" diyerek video çekti.

Olay, geçtiğimiz gün Balıkyolu Mahallesi'nde meydana geldi. Düğün konvoyunda yolu kapatan grup, drift yaparak trafiği tehlike atıp çektikleri videoları da sosyal medya hesaplarında paylaştı. Konu ile ilgili çalışma başlatan İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı incelemelerde şahısların G.G. ve F.B. olduğunu tespit etti. Şahıslara trafiği tehlikeye attıkları için 60 bin TL idari para cezası uygulanırken ehliyetlerine de el konuldu.

Öte yandan şahıslardan birinin, polis merkezi çıkışında çektikleri videoda ise ceza makbuzunu göstererek 'yaptıklarım için çok pişman değilim' demesi bu kadarına da pes dedirtti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Caddede drift atan şahıs: 'Yaptıklarım için çok pişman değilim' - Son Dakika


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