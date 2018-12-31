Son Dakika Haberleri: Caddede İki Araç Birbirlerine Çarpa Çarpa İlerliyorlardı (1)

Caddede İki Araç Birbirlerine Çarpa Çarpa İlerliyorlardı (1)

10 dakika önce

Şişli Aytekin Kotil Caddesi üzerinde 34 EU 9588 plakalı otomobili ile 34 KT 049 plakalı araç birbirlerine çarpa çarpa ilerlerken araçlardan biri doğalgaz kutusuna çarptı.

Caddede İki Araç Birbirlerine Çarpa Çarpa İlerliyorlardı (1), System.String[]


Şişli Aytekin Kotil Caddesi üzerinde 34 EU 9588 plakalı otomobili ile 34 KT 049 plakalı araç birbirlerine çarpa çarpa ilerlerken araçlardan biri doğalgaz kutusuna çarptı. İddialara göre caddede iki araç arasında yaşanan kovalamaca sırasında birbirlerine çarptıkları belirtilirken, doğalgaz kutusundan etrafa gaz yayıldı. Çevreye doğalgaz yayıldığı için polis caddeyi trafiğe kapattı. Olay yerine itfiaye ve İGDAŞ ekipleri olay yerine sevk edildi. 

Görüntü dökümü:

----------------

-Olay yeri

-İki aracın görüntüsü

-Doğalgaz kutusu

- İtfaiye ekipleri

-İGDAŞ ekipleri

-Genel ve detaylar - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:13 Kaynak: DHA

Şişli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Devlet Bahçeli'den Yeni Yıl Mesajı: 1 Nisan Sabahı Kutlu Yürüyüşün Mührü Olacaktır Son Dakika! İmar Barışında Süre 6 Ay Daha Uzatıldı!

İçişleri Bakanı Soylu: Trafik Cezalarından Gelen Paralar Fakir Fukaraya Dağıtılıyor Doların Global Rezerv Paralar İçindeki Payı, Son 5 Yılın En Düşük Seviyesine Geriledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 12:23:43. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Caddede İki Araç Birbirlerine Çarpa Çarpa İlerliyorlardı (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]