CADDEDE KADINI TEKMELEDİ, ÇEVREDEKİLER TEPKİ GÖSTERİNCE KAÇTI - Son Dakika
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CADDEDE KADINI TEKMELEDİ, ÇEVREDEKİLER TEPKİ GÖSTERİNCE KAÇTI

28.02.2022 13:44

BURSA'da bir kişi, sokak ortasında kadını tekmeledi.

BURSA'da bir kişi, sokak ortasında kadını tekmeledi. Bu anlar, cep telefonu kamerasına yansırken, şüpheli çevredekilerin tepkisi üzerine kaçtı.

Osmangazi ilçesi, Cumhuriyet Caddesi'nde tartıştığı kadını tekmeleyen bir erkeğin görüntüleri, cep telefonu kamerasına yansıdı. Dün çekilen görüntülerde, çevredekiler kadına şiddet uygulayan kişiye tepki gösterince gerginlik çıkıyor. Bu sırada kadın olay yerinden uzaklaşırken, saldırgan caddedeki bir iş yerine girerek kaçıyor.

CADDEDE KADINI TEKMELEDİ, ÇEVREDEKİLER TEPKİ GÖSTERİNCE KAÇTI
CADDEDE KADINI TEKMELEDİ, ÇEVREDEKİLER TEPKİ GÖSTERİNCE KAÇTI
CADDEDE KADINI TEKMELEDİ, ÇEVREDEKİLER TEPKİ GÖSTERİNCE KAÇTI
CADDEDE KADINI TEKMELEDİ, ÇEVREDEKİLER TEPKİ GÖSTERİNCE KAÇTI
CADDEDE KADINI TEKMELEDİ, ÇEVREDEKİLER TEPKİ GÖSTERİNCE KAÇTI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CADDEDE KADINI TEKMELEDİ, ÇEVREDEKİLER TEPKİ GÖSTERİNCE KAÇTI - Son Dakika


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