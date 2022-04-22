Caddede kar maskeli 2 kişi ateş açtı; 1'i çocuk 2 yaralı - Son Dakika
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Caddede kar maskeli 2 kişi ateş açtı; 1'i çocuk 2 yaralı

22.04.2022 20:01
Caddede kar maskeli 2 kişi ateş açtı; 1'i çocuk 2 yaralı

ORDU'nun Altınordu ilçesinde, kar maskeli 2 şüpheli sokakta Semih Seymen'e (31) tabanca ile kurşun yağdırdı.

ORDU'nun Altınordu ilçesinde, kar maskeli 2 şüpheli sokakta Semih Seymen'e (31) tabanca ile kurşun yağdırdı. Olayda Seymen ile birlikte seken kurşunların isabet ettiği annesiyle birlikte yürüyen Ç.D. (10) yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Süleyman Felek Caddesi'nde meydana geldi. Arkadaşıyla birlikte caddede yürüyen Semih Seymen, kar maskesiyle arkasından gelen ve henüz kimliği belirlenemeyen 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ayaklarından yaralanan Seymen, özel bir bankaya sığınırken, seken kurşunlardan biri annesiyle birlikte caddede yürüyen Ç.D. isimli çocuğun sol bacağına isabet etti. Gözyaşları içerisinde çığlık atan çocuğun yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Eşarplarla çocuğun bacağını saran vatandaşlar, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri ayaklarından yaralanan Semih Seymen ile Ç.D.'yi hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay sonrası kaçan saldırganların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Görgü tanığı Serdar Keskin, olayda maskeli 2 kişinin kaçtığını gördüğünü belirterek, olaylara müdahale etmek istediğini ancak şahısların elinde silah olduğu için müdahale edemediğini söyledi.


Caddede kar maskeli 2 kişi ateş açtı; 1'i çocuk 2 yaralı
Caddede kar maskeli 2 kişi ateş açtı; 1'i çocuk 2 yaralı
Caddede kar maskeli 2 kişi ateş açtı; 1'i çocuk 2 yaralı
Caddede kar maskeli 2 kişi ateş açtı; 1'i çocuk 2 yaralı
Caddede kar maskeli 2 kişi ateş açtı; 1'i çocuk 2 yaralı
Caddede kar maskeli 2 kişi ateş açtı; 1'i çocuk 2 yaralı
Caddede kar maskeli 2 kişi ateş açtı; 1'i çocuk 2 yaralı
Caddede kar maskeli 2 kişi ateş açtı; 1'i çocuk 2 yaralı
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Yedigöller yolunun ulaşıma açılması için çalışma yürütülüyor Yedigöller yolunun ulaşıma açılması için çalışma yürütülüyor Ordu'da maskeli saldırganlar 1'i çocuk 2 kişiyi silahla yaraladı Ordu'da maskeli saldırganlar 1'i çocuk 2 kişiyi silahla yaraladı

Süleyman Felek Caddesi, Altınordu, Silah, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Caddede kar maskeli 2 kişi ateş açtı; 1'i çocuk 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Caddede kar maskeli 2 kişi ateş açtı; 1'i çocuk 2 yaralı - Son Dakika
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