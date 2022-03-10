CADDEDE KARŞILAŞTIĞI HUSUMETLİSİ İLE KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞAN KİŞİYİ TABANCAYLA YARALADI - Son Dakika
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CADDEDE KARŞILAŞTIĞI HUSUMETLİSİ İLE KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞAN KİŞİYİ TABANCAYLA YARALADI

10.03.2022 20:33

ZONGULDAK'ta M.A., caddede karşılaştığı husumetlisi ile kavgayı ayırmaya çalışan kişiyi tabancayla vurarak yaraladı.

ZONGULDAK'ta M.A., caddede karşılaştığı husumetlisi ile kavgayı ayırmaya çalışan kişiyi tabancayla vurarak yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Zonguldak İncivez Mahallesi Üniversite Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre M.A., husumetlisi G.A. ile caddede karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A., belindeki tabancasını çıkartarak G.A. ile kavgayı ayırmaya çalışan S.H.'ye ateş etti. Mermilerin isabet ettiği iki kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. M.A. gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatıldı.

CADDEDE KARŞILAŞTIĞI HUSUMETLİSİ İLE KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞAN KİŞİYİ TABANCAYLA YARALADI
CADDEDE KARŞILAŞTIĞI HUSUMETLİSİ İLE KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞAN KİŞİYİ TABANCAYLA YARALADI
CADDEDE KARŞILAŞTIĞI HUSUMETLİSİ İLE KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞAN KİŞİYİ TABANCAYLA YARALADI

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Üniversite, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CADDEDE KARŞILAŞTIĞI HUSUMETLİSİ İLE KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞAN KİŞİYİ TABANCAYLA YARALADI - Son Dakika


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SON DAKİKA: CADDEDE KARŞILAŞTIĞI HUSUMETLİSİ İLE KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞAN KİŞİYİ TABANCAYLA YARALADI - Son Dakika
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