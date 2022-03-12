Caddede karşılaştığı husumetlisince bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
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Caddede karşılaştığı husumetlisince bıçaklanarak öldürüldü

12.03.2022 22:29
Caddede karşılaştığı husumetlisince bıçaklanarak öldürüldü

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde İbrahim Açıkkkol (24), caddede karşılaştığı husumetlisi Ramazan Ş. (32) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde İbrahim Açıkkkol (24), caddede karşılaştığı husumetlisi Ramazan Ş. (32) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, akşam saatlerinde 4 Temmuz Mahallesi Amiral Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Ramazan Ş. ile İbrahim Açıkkol caddede karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönünce Ramazan Ş. üzerindeki bıçakla İbrahim Açıkkol'u bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan İbrahim Açıkkol, kaldırıldığı Karamürsel Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Polis, Ramazan Ş.'yi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Karamürsel, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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