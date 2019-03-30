Son Dakika Haberleri: Caddede Paten Kayan Gencin Ayağı Otobüsün Altında Kaldı

Caddede Paten Kayan Gencin Ayağı Otobüsün Altında Kaldı

45 dakika önce

ANTALYA'da trafiğe açık caddede paten yapan Ahmet Kötek (20), sağ ayağının belediye otobüsünün altında kalmasıyla yaralandı.

Caddede Paten Kayan Gencin Ayağı Otobüsün Altında Kaldı, System.String[]
ANTALYA'da trafiğe açık caddede paten yapan Ahmet Kötek (20), sağ ayağının belediye otobüsünün altında kalmasıyla yaralandı. Kaza, saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılırmak Caddesi'nde meydana geldi. Kepez ilçesinden iki arkadaşıyla trafiğe açık Kızılırmak Caddesi'nden kent merkezine patenle kayarak giden Ahmet Kötek'e, İbrahim Karatoy yönetimindeki 07 AU 0065 plakalı belediye otobüsü çarptı. Sağ ayak bileği lastiğin altında kalan Ahmet Kötek, acı içinde yere yığıldı. Kötek'e, ilk müdahale otobüs şoförü Karatoy ve arkadaşları tarafından yapıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlı ekipleri tarafından da müdahalesi yapılan Kötek, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kötek'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İşlemler için polis merkezine götürülen İbrahim Karatoy, Ahmet Kötek ve arkadaşlarının otobüsün sağında ilerlediklerini belirterek, "Otobüse tutunmaya çalıştıklarını düşünüyorum. Muhtemelen tutunmaya çalıştığı sırada düştü ve ayağı lastiğin altında kaldı. Çünkü sık sık patencilerin trafikte araçlara tutunarak ilerlediklerine tanık oluyoruz" dedi. - Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 05:48 Kaynak: DHA

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