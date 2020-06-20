Caddede pompalı tüfekle gezen şüpheliyi bekçiler 5 dakikada yakaladı - Son Dakika

İZMİR'in Buca ilçesinde, caddede elinde pompalı tüfekle gezen bir kişi olduğu ihbarı üzerine harekete geçen bekçiler, şüpheliyi yaklaşık 5 dakika içinde yakaladı. Yapılan incelemede, pompalı tüfekte fişek olmadığı, şüphelinin Ö.Ç. olduğu ve tüfeği evine götürdüğü öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yıldız Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz kişi, elinde beyaz çarşafa sarılı pompalı tüfekle bilinmeyen nedenle caddede gezdi. Elinde pompalı tüfekle gezen kişiyi gören bir vatandaş, cep telefonu kamerasıyla olayı görüntüledi. Durumu gören vatandaşların polise ihbarda bulunması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri yaklaşık 5 dakikada şüpheliyi yakaladı. Yapılan incelemede, pompalı tüfeğin boş olduğu, şüphelinin Ö.Ç. olduğu ve tüfeği eve götürdüğü öğrenildi.Ayrıca, herhangi bir suç kaydı bulunmayan Ö.Ç.'ye idari işlem yapıldığı bildirildi.