Caddede sahibinin arkasında yürüyen ördek ilgi odağı oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Caddede sahibinin arkasında yürüyen ördek ilgi odağı oldu - Son Dakika

Caddede sahibinin arkasında yürüyen ördek ilgi odağı oldu

6 saat önce

İSTANBUL'dan Bolu'ya kızlarını ziyarete gelen ay ailesi 6 ay önce sahiplediği ördeği de yanlarında getirdi.

Caddede sahibinin arkasında yürüyen ördek ilgi odağı oldu, System.String[]

İSTANBUL'dan Bolu'ya kızlarını ziyarete gelen ay ailesi 6 ay önce sahiplediği ördeği de yanlarında getirdi. Ördeğin kentin en işlek caddesinde ailenin arkasındaki yürüyüşü ilgi çekti.

İstanbul Zeytinburnu'dan Bolu'da üniversitede öğrenim gören kızlarının yanına gelen Ay ailesi, 6 ay önce yavruyken sahiplendikleri ördeği de getirdi. Baba Şenol Ay, kızı, eşi ve 10 yaşındaki oğlu Eren Ay ile birlikte İzzet Baysal Caddesi'nde yürüyüşe çıktı. Ailenin yürüyüşü sırasında onlara ördekleri de eşlik etti. Boynuna kırmızı fular takılmış olan beyaz ördek kentin en işlek caddesinde Ay ailesiyle birlikte yürüdü. Ailenin en küçük bireyi Eren Ay'ın peşinden bir an olsun ayrılmayan ördek ilgi odağı oldu. Çok sayıda vatandaş aileye ricada bulunup ördeği sevdi. Sevimli ördek de vatandaşların kendisi sevmesine izin verdi. Ördeğin aile ile birlikte yürüyüşü ilginç görüntüler oluşturdu.

NEREYE GİDERSEK BİZİMLE BERABER GELİYOR

Şenol Ay, ördeklerinin artık ailenin bir bireyi olduğunu ve her seyahatte kendilerine eşlik ettiğini anlatarak, O sürekli bizimle beraber gezer. Nereye gidersek bizimle beraber geliyor. Yaklaşık 6 aydır bizimle birlikte. Çok ufaktı biz onu aldığımızda civcivdi. Büyüttük. Evin içinde odada büyüttük. Şu anda bizim peşimizden ayrılmıyor. Her yere geliyor.  Oğluma daha fazla gidiyor. Hayvanlarla bayağı bir ilgiliyiz. Çocuğumun da hayvanlarla ilgili olması beni çok mutlu ediyor. Sık sık geliriz Bolu'ya. Ördek de ikinci kez bizimle geliyor.  Görenler bayağı bir şaşırıyor. Çünkü çok normal bir durum değil. Ördeğin insanlarla gezmesi. Ama bu alıştı bize. Biz de onu bırakamıyoruz. O da bizi bırakmıyor. Böyle dolaşıyoruz onunla.

HAYVANLARA SEVGİM ÇOK

Eren Ay ise, Onu çok seviyorum. Alıştım ona. Gün içinde besliyorum. Oyun oynuyorum. Dışarı çıktığımızda gezdiriyorum. O da beni galiba seviyor. Hayvanlara sevgim çok. Başka kuşum ve 2 tane de tavuğum var. dedi.


Zeytinburnu, İstanbul, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 05:37 Kaynak: DHA
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