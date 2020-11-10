Caddede sigara yasağına uymayan kişiye ceza - Son Dakika

Caddede sigara yasağına uymayan kişiye ceza
10.11.2020 17:32
KARABÜK'te, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararla sigara içilmesinin yasaklandığı Kemal Güneş Caddesi'nde karara uymayan kişiye para cezası uygulandı.
KARABÜK'te, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararla sigara içilmesinin yasaklandığı Kemal Güneş Caddesi'nde karara uymayan kişiye para cezası uygulandı.
Karabük Valiliği, geçen günlerde koronavirüs tedbirleri kapsamında kentin işlek caddesi olan Kemal Güneş Caddesi'nde sigara içilmesinin yasaklanmasına karar verdi. Alınan kararın ardından denetime çıkan polisler, maske kuralı ve sigara yasağına halkın çoğunun uyduğunu belirledi. Karara uymayan 1 kişiye ise 'sigara yasağına uymamak'tan 300 TL, 'maske kuralına uymamak'tan da 900 TL idari para cezası kesildi.
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