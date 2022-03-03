Caddede yürürken öldürülen Kılıç'ın katil zanlısı tutuklandı - Son Dakika
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Caddede yürürken öldürülen Kılıç'ın katil zanlısı tutuklandı

03.03.2022 18:48
Caddede yürürken öldürülen Kılıç'ın katil zanlısı tutuklandı

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, caddede yürürken silahlı saldırıya uğrayıp, ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Ökkeş İlhan Kılıç'ın (25) katil zanlısı Can Demiroğlu (30), polis ekiplerince yakalandı.

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, caddede yürürken silahlı saldırıya uğrayıp, ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Ökkeş İlhan Kılıç'ın (25) katil zanlısı Can Demiroğlu (30), polis ekiplerince yakalandı. Hırsızlık yaptığı gerekçesiyle polise ihbar ettiği Kılıç'ı aralarında çıkan kavga nedeniyle öldürdüğü belirlenen Demiroğlu, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Sırakapılar Mahallesi Merkezefendi Caddesi'nde meydana geldi. Ökkeş İlhan Kılıç, caddede yürüdüğü sırada yanına yaklaşan Can Demiroğlu tarafından başından, karnından ve sol kolundan tabancayla vuruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Kılıç, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, kaçan Can Demiroğlu, Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Demiroğlu, tutuklandı.Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ökkeş İlhan Kılıç'ın uyuşturucu satmaktan 30 ayrı suç kaydının olduğu öğrenildi. Katil zanlısı Can Demiroğlu'nun, olaydan bir süre önce hırsızlık yaptığı gerekçesiyle Kılıç'ı polise ihbar ettiği, bu nedenle aralarında kavga yaşandığı, cinayetin de bu nedenle işlendiği öğrenildi.


Caddede yürürken öldürülen Kılıç'ın katil zanlısı tutuklandı
Caddede yürürken öldürülen Kılıç'ın katil zanlısı tutuklandı
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Merkezefendi, Hırsızlık, Denizli, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Caddede yürürken öldürülen Kılıç'ın katil zanlısı tutuklandı - Son Dakika


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