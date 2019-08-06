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Caddede yürürken üzerine aydınlatma direği düştü

52 dakika önce

Denizli'de caddede yürüyen bir gencin üstüne demir aydınlatma direği düştü.

Caddede yürürken üzerine aydınlatma direği düştü, System.String[]
Denizli'de caddede yürüyen bir gencin üstüne demir aydınlatma direği düştü. Edinilen bilgilere göre, olay Merkezefendi ilçesi Bayramyeri Meydanı'nda meydana geldi. Meydandaki caddede yürüyen Mehmet Emin Bülbül'ün üstüne bir anda yanından geçtiği demir aydınlatma direği düştü. Üstündeki direkle yere yığılan Bülbül'e ilk müdahaleyi çevredekiler yaparak 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bülbül, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından bölgeye gelen polis ekipleri, devrilmesine rağmen elektrik akımı olan direğe vatandaşların yaklaşmaması ve bir başka olumsuzluğun yaşanmaması için uzun süre uğraş verdi. Ardından bölgeye gelen belediye ve elektrik dağıtım şirketi direğin elektrik bağlantısını keserek caddeden kaldırdı.
(Osman Başpınar - Hüseyin Kaplan/İHA)
Merkezefendi, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 05:25 Kaynak: İHA
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