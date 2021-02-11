Caddede yürüyen sıpa, sürücülere zor anlar yaşattı-TEKRAR - Son Dakika
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Caddede yürüyen sıpa, sürücülere zor anlar yaşattı-TEKRAR

11.02.2021 08:52
Caddede yürüyen sıpa, sürücülere zor anlar yaşattı-TEKRAR

AYDIN'da başı boş gezen sıpa, trafiği birbirine kattı.

AYDIN'da başı boş gezen sıpa, trafiği birbirine kattı. Sürücülere zor anlar yaşatan sıpa, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yakalanıp, Aydın Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı'na götürüldü.

Aydın'ın en işlek yerlerinden biri olan Adnan Mendes Bulvarı'nda, bugün saat 16.30 sıralarında, başı boş gezen sıpa trafikte zorlu anlar yaşattı. Bir anda karşılarında sıpayı gören sürücüler, hem şaşkına döndü hem de ne yapacaklarını bilemedi. Vatandaşların ilgiyle izlediği sıpa, kırmızı ışıkta araçlar ile bir süre bekledi. Ardından da Gençlik Caddesi'ne doğru ilerledi.

İhbar üzerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yakalanan sıpa, panelvan minibüse bindirilip, Aydın Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı'na götürüldü. Sıpanın kime ait olduğu ve caddeye nasıl geldiği araştırılıyor.

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Kaynak: DHA

Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Caddede yürüyen sıpa, sürücülere zor anlar yaşattı-TEKRAR - Son Dakika

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