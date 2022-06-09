Caddeler sel sularıyla doldu, vatandaşlar çekici üzerinde yolun karşısına geçebildi - Son Dakika
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Caddeler sel sularıyla doldu, vatandaşlar çekici üzerinde yolun karşısına geçebildi

09.06.2022 23:08

Caddeler sel sularıyla doldu, vatandaşlar çekici üzerinde yolun karşısına geçebildi Erzincan'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bazı yollar, köy evleri ve ahırlarda su taşkını yaşandı.

Caddeler sel sularıyla doldu, vatandaşlar çekici üzerinde yolun karşısına geçebildi

ERZİNCAN - Erzincan'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bazı yollar, köy evleri ve ahırlarda su taşkını yaşandı. Şehrin merkezinde caddeler sel sularıyla doldu, vatandaşlar çekici üzerinde karşıdan karşıya geçebildi.

Kentte akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran şiddetli yağış, su baskınlarına neden oldu. Yağış nedeniyle kent merkezindeki cadde ve sokakların yanı sıra merkeze bağlı Kurutilek Mahallesi ile Başpınar köyündeki çok sayıda ev ve ahır sular altında kaldı.

Erzincan merkezde Ordu caddesi de selden zarar görürken vatandaşlar çekici üzerinde karşıdan karşıya geçebildi.

Caddeler sel sularıyla doldu, vatandaşlar çekici üzerinde yolun karşısına geçebildi
Caddeler sel sularıyla doldu, vatandaşlar çekici üzerinde yolun karşısına geçebildi
Caddeler sel sularıyla doldu, vatandaşlar çekici üzerinde yolun karşısına geçebildi
Caddeler sel sularıyla doldu, vatandaşlar çekici üzerinde yolun karşısına geçebildi

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Kaynak: İHA

Erzincan, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Caddeler sel sularıyla doldu, vatandaşlar çekici üzerinde yolun karşısına geçebildi - Son Dakika

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