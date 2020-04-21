Caddelerde bayrak şöleni - Son Dakika

ANTALYA Muratpaşa Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kentin ana caddelerini, dev Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donattı.

Yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki cadde üzerindeki binaların yola bakan taraflarına asılan Türk bayrakları ve Atatürk posterleri, görsel şölen oluşturdu. Demirören Haber Ajansı tarafından drone ile görüntülenen caddenin oluşturduğu görsel güzellik, gözler önüne serildi. Caddenin yanı sıra çevredeki site ve binaların da Türk bayraklarıyla donatıldığı görüldü.

ANTALYA KIRMIZI BEYAZ

Muratpaşa Belediyesi, bir yanda kutlamalara hazırlanırken diğer yandan konvoy güzergahını dev Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donattı. Her milli bayramda olduğu gibi kentin yaya ve taşıt trafiğinin en yoğun olduğu Tekelioğlu Caddesi 23 Nisan için bambaşka bir görünüme bürünürken, Antalya'nın ana ulaşım akslarından Mevlana Caddesi de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için bayraklarla donatıldı.