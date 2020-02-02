Caddelerde biriken karlar kamyonlarla şehir dışına taşınıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Caddelerde biriken karlar kamyonlarla şehir dışına taşınıyor - Son Dakika

Caddelerde biriken karlar kamyonlarla şehir dışına taşınıyor

6 saat önce

Kars'ta kaldırım ve yollarda biriken karlar kamyonlarla şehir dışına taşınıyor.

Kars'ta kaldırım ve yollarda biriken karlar kamyonlarla şehir dışına taşınıyor.

Kars Belediyesi karla mücadele ekipleri, beyaza bürünen kentte vatandaşların ve sürücülerin sıkıntı yaşamaması için kar küreme çalışması başlattı.

Belediye ekipleri, caddelerde biriken karları kamyonlarla şehir dışına taşıdı.

Kağızman ilçesinde de etkili olan kar, hayatı olumsuz etkiledi. Kağızman Belediyesi ekipleri, ilçe merkezinin kardan temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaldırım ve caddelerde biriken kar, iş makineleri yardımıyla kamyonlara yüklenerek ilçe dışına taşınıyor.

Kağızman Belediye Başkan Vekili Sedat Nuray, yağışların ardından ilçe genelinde yoğun çalışma yaptıklarını ifade ederek, "İki gündür gece gündüz demeden çalışıyoruz. Tüm yollarımızı açtık. Yoğun tipi olunca kar tekrar yolları dolduruyor. Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti verebilmek için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

Zabıta Komiseri Ahmet Dalkılıç ise vatandaşların sıkıntı yaşamaması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti.

Caddelerde biriken karlar kamyonlarla şehir dışına taşınıyor

Kars Belediyesi, Kağızman, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 06:00 Kaynak: AA
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