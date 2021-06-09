Son Dakika: Caddeleri sel bastı, araçlar sürüklendi! Ankara yağmura teslim - Son Dakika

Öğle saatlerinde Mamak'ta etkili olan yağış hayatı felç etti. Yağış nedeniyle trafik olumsuz etkilenirken, küçük çaplı su baskınlarının yaşandığı öğrenildi. Görüntülerde caddelerin sular altında kaldığı görüldü. Sel nedeniyle yollarda mahsur kalan sürücüler ilerlemeye çalışsa da başarılı olamadı. Sokaklar ve caddelerin suya gömüldüğü yerlerde ise araçlar sele teslim olarak sürüklendi.

BAZI İŞ YERLERİNİ DE SU BASTI

Akdere Kutlu Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde de sel oluştu. Sel nedeniyle caddede birçok araç sürüklenirken sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler, araçlarını yol kenarına almaya çalıştı. Sel nedeniyle bazı iş yerlerini de su bastı.

ARAÇLARDA HASAR MEYDANA GELDİ

Vatandaşlar, yağmur sularından korunmak amacıyla güvenli yerlere sığınırken, çok sayıda araçta ise hasar meydana geldiği belirtildi. Sel nedeniyle caddede çöp konteynerleri de sürüklendi. İlçede Boğaziçi Mahallesi'nde bulunan alt geçit de suyla kaplandı. Belediye ekipleri bölgede çalışma başlattı. Maddi hasara neden olan sel nedeniyle şu ana kadar herhangi bir can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

VATANDAŞLAR ZORLUKLA İLERLEDİ

Öte yandan Altındağ ilçesinde ise sel olmamasına rağmen hava koşulları vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bir kadının yağmura karşı güçlükle yürümeye çalıştığı anlar objektiflere yansıdı.

Son Dakika: Başkent yağmura teslim! Caddeleri sel bastı, araçlar sürüklendi

YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK

Meteoroloji'nin tahminlerine göre sağanak yağış Ankara ve çevresinde etkisini sürdürecek. Sıcaklığın 13-22 derece arasında olacağı tahmin edilen şehirde bu akşam saatlerinden itibaren yarın da devam edecek aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın olması bekleniyor.