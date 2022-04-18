Caddelerin kesiştiği kavşaktaki kazalara, esnafın tepkisi - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, iki caddenin birleştiği kavşakta meydana maddi hasarlı kaza, bölgedeki esnafın tepkisine neden oldu. Kavşakta kazasız gün geçmediğini belirten esnaf, yetkililerin önlem alması gerektiğini söyledi.

Kaza, Hisar Mahallesi Mithatpaşa ve Orhan Gazi Caddelerinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çağrı Acar'ın kullandığı 07 APY 116 plakalı hafif ticari araç, Orhangazi Ünal Dursun'un kullandığı 07 DFH 19 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada, Dursun'un kullandığı otomobil çarpmanın şiddetiyle yol kenarında park halindeki 07 AUJ 149 plakalı araca da çarparak zarar verdi.

"Haftada en az 5 kaza oluyor"

Kazada şans eseri kimsenin burnu bile kanamazken, kazanın meydana geldiği yerde işyeri bulunan Naim Demirtaş isimli vatandaş, "Buraya acilen önlem alınması gerekmektedir. Buradan kim sorumluysa görevini yapmalıdır. Haftada en az 5 kaza meydana geliyor. Kaza yapan araçlar işyerimize de zarar veriyor. Yetkilileri bu kazaların önüne geçilebilmesi için önlem almaya çağırıyorum" dedi. - ANTALYA