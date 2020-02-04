Caddenin karşısına geçmek istedi, aracın altında kalarak can verdi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Caddenin karşısına geçmek istedi, aracın altında kalarak can verdi - Son Dakika

Caddenin karşısına geçmek istedi, aracın altında kalarak can verdi

6 saat önce

Diyarbakır-Elazığ karayolunda sabah saatlerinde karşıya geçmeye çalışan bir kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Caddenin karşısına geçmek istedi, aracın altında kalarak can verdi, System.String[]

Diyarbakır- Elazığ karayolunda sabah saatlerinde karşıya geçmeye çalışan bir kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.


Kaza, sabah saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Elazığ Caddesi üzerinde meydana geldi. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan Mahmut Cankurt isimli vatandaş, plakası öğrenilemeyen ve aşırı hız yaptığı iddia edilen bir otomobilin altında kalarak feci şekilde can verdi. Cankurt'un cansız bedeni olay yerine çağrılan ambulansla morga kaldırılırken, Cankurt'a çarpan ve ismi öğrenilemeyen araç sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Elazığ, Sabah, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:54 Kaynak: İHA
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