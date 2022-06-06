Caddenin ortasında karısını döven adam yoldan geçen bir genç tarafından engellendi!

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Yeni Mahalle tren istasyonu yakınlarında meydana gelen olayda, iddiaya göre, eşine şiddet uygulayıp elinde bıçakla saldıran kişiye, çevredekiler tepki gösterdi.
Araya girenlerden birinin yumruk atması üzerine şahıs yere düştü. Ardından eşi ile olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile çekilen olay anına ait görüntüleri incelemeye aldı.
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