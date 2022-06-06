Caddenin ortasında karısını döven adam yoldan geçen bir genç tarafından engellendi! - Son Dakika
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Caddenin ortasında karısını döven adam yoldan geçen bir genç tarafından engellendi!

06.06.2022 16:24

Mersin'in Akdeniz ilçesinde sokak ortasında elinde bıçakla kadına şiddet uygulayan kişi, çevredeki bir kişi tarafından yumruk atılarak önlendi. O anlar bölgede bulunan vatandaşların kamerasına kaydedildi.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Yeni Mahalle tren istasyonu yakınlarında meydana gelen olayda, iddiaya göre, eşine şiddet uygulayıp elinde bıçakla saldıran kişiye, çevredekiler tepki gösterdi.

Sokakta kadına şiddet uygulayana yumruk attı

DAYAKÇI KOCAYA VATANDAŞTAN TEK YUMRUK

Araya girenlerden birinin yumruk atması üzerine şahıs yere düştü. Ardından eşi ile olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile çekilen olay anına ait görüntüleri incelemeye aldı.

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Kaynak: DHA

Akdeniz, Mersin, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Caddenin ortasında karısını döven adam yoldan geçen bir genç tarafından engellendi! - Son Dakika

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