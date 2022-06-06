Araya girenlerden birinin yumruk atması üzerine şahıs yere düştü. Ardından eşi ile olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile çekilen olay anına ait görüntüleri incelemeye aldı.

Gültak: 'Bu dünya bize miras değil, çocuklarımızın emanetidir'

Kaynak: DHA

Akdeniz, Mersin, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Caddenin ortasında karısını döven adam yoldan geçen bir genç tarafından engellendi! - Son Dakika

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