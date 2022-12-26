Kavga ettiği adamı sokak ortasında öldürdü! Dehşet anları kamerada - Son Dakika
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Kavga ettiği adamı sokak ortasında öldürdü! Dehşet anları kamerada

26.12.2022 11:55

Sakarya'nın Erenler ilçesinde meydana gelen olayda 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavga anları saniye saniye güvenlik kamerasına kaydedildi.

20 Aralık gecesi Erenler ilçesi Mimar Sinan Caddesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda ağır yaralanan 26 yaşındaki İbrahim Türer, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri olaya karışan 3 şüpheliyi tespit etti. Ekipler tarafından gerçekleşen operasyon neticesinde ise 2 kişiyi tespit etti.

Caddenin ortasında kavga ettiği şahsı gözünü kırpmadan böyle öldürdü

EKİPLER ANINDA HABREKETE GEÇTİ

Gözaltına alınan şüphelilerden M.E. isimli şahıs işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli ise adli kontrol ile serbest bırakıldı. Olayın son şüphelisi olan B.M. ise Erenler ilçesinde saklandığı adreste Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Caddenin ortasında kavga ettiği şahsı gözünü kırpmadan böyle öldürdü

SİLAHLI KAVGA ANI KAMERADA

26 yaşındaki İbrahim Türer'in ölümüyle neticelenen silahlı kavga anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, İbrahim Türer'in elindeki bıçakla beraber şüpheliyle kavga etmesi, şüphelinin elindeki silahla Türer'e arka arkaya ateş etmesi, kurşunların geldiği Türer'in yere düşmesi ve şüphelilerin kaçması kaydedildi.

Kaynak: İHA
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Özel Harekat ekiplerince yakalanan silahlı kavganın şüphelisi tutuklandı Özel Harekat ekiplerince yakalanan silahlı kavganın şüphelisi tutuklandı Sakarya'da bir kişinin öldüğü silahlı kavganın şüphelisi tutuklandı Sakarya'da bir kişinin öldüğü silahlı kavganın şüphelisi tutuklandı

Sakarya, Erenler, Aralık, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kavga ettiği adamı sokak ortasında öldürdü! Dehşet anları kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kavga ettiği adamı sokak ortasında öldürdü! Dehşet anları kamerada - Son Dakika
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