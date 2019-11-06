Son Dakika Haberleri: Caddeye bırakılan valiz, paniğe neden oldu
Son Dakika Güncel Caddeye bırakılan valiz, paniğe neden oldu

Caddeye bırakılan valiz, paniğe neden oldu

6 saat önce

MERSİN'de, cadde üzerine bırakılan valiz paniğe neden oldu.

MERSİN'de, cadde üzerine bırakılan valiz paniğe neden oldu. Bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatılan valizden elbise çıktı.

Olay, gece saatlerinde merkez Akdeniz ilçesi Mesudiye Mahallesi Fabrikalar Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerine bırakılmış sahipsiz valizi görenler, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, çevre güvenliğini alarak, caddeyi trafiğe kapattıktan sonra bomba imha ekibine haber verdi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı, valizi fünye ile kontrollü şekilde patlattı. Kısa süreli paniğe neden olan valizin içinden elbise çıktı. Ekiplerin çalışmasını tamamlamasının ardından cadde, yeniden trafiğe açıldı.

Caddeye bırakılan valiz, paniğe neden oldu

Mesudiye, Akdeniz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 12:50 Kaynak: DHA
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