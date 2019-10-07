Son Dakika Haberleri: Caddeye dökülen yağ, zor anlar yaşattı
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Caddeye dökülen yağ, zor anlar yaşattı

2 saat önce

MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki bir iş yerine yük indiren traktörün motorundan yola akan madeni yağ nedeniyle sürücüler ile çevreden geçenler zorluk yaşadı.

Caddeye dökülen yağ, zor anlar yaşattı, System.String[]
MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki bir iş yerine yük indiren traktörün motorundan yola akan madeni yağ nedeniyle sürücüler ile çevreden geçenler zorluk yaşadı.
Turan Mahallesi Cevdet Öktem Caddesi 14 numaradaki bir iş yerine odun indiren ve ismi öğrenilemeyen sürücünün traktörünün motor bölümünden yola madeni yağ döküldü. İşlek caddeden geçen araçlar ve yayalar, yolda ilerlerken kayganlaşan zemin nedeniyle güçlük yaşadı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine, itfaiye ve polis trafik ekibi sevk edildi. Yol, geçici olarak 20 dakikalığına ulaşıma kapatıldı. İtfaiye görevlileri dökülen madeni yağların üzerine talaş dökerek temizlemeye çalıştı. Çevre sakinlerinden Adem Yıldırım, "Kaç kişi yolda kayarak düştü. Zor anlar yaşadı. Nerede traktör sürücüsü? Bu kadar sorumsuzluk olur mu?" diye tepkilerini dile getirdi.


Turgutlu, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:54 Kaynak: DHA
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