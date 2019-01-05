Caddeye Dönüş Yapmak İsteyen Otomobile Çarptı
1 saat önce
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde caddeye dönmek isteyen bir otomobile başka bir otomobil çarptı.
Sakarya
'nın Akyazı
ilçesinde caddeye dönmek isteyen bir otomobile başka bir otomobil çarptı. 1 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Akyazı ilçesi Ada Caddesi üzerinde bulunan Akyazı Belediyesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil, Ada Caddesi üzerinden başka caddeye dönmek isteyen otomobile çarptı. Kazada bir kişi yaralandı. Yaralı, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis
ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı. - SAKARYA
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:55 Kaynak: İHA
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