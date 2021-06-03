Caddeye düşen yıldırım panik yarattı! - Son Dakika

Trabzon'da dün akşam saatlerinde bastıran ani şiddetli yağış sırasında Akçaabat ilçesi Yaylacık mahallesinde yol kenarındaki bir ağaca yıldırım isabet etti. Ölen ve yaralananın olmadığı olayda, ağacın gövdesi zarar gördü.

BÜYÜK KORKU YAŞADILAR

Yıldırımın düşme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, çevredekiler ortaya çıkan sesle büyük korku ve panik yaşadı.

"İLK ANDA ANLAM VEREMEDİM"

Yıldırımın düşme anını anlatan restoran çalışanı Bilal Aydın, "Ansızın oldu. Beklemiyorduk. O refleksle beraber içeriye kaçtık. İlk anda anlam veremedim. Sesin şiddeti ne tabancaya ne de tüfeğe benziyordu. Desibeli çok yüksekti. Sanki uçaktan bomba düşmüş gibi sadece bir ışık gördüm" ifadelerini kullandı.