CADDEYE KONTROLSÜZ ÇIKAN CİP KALDIRIMDAKİ YAYAYA ÇARPTI - Son Dakika
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CADDEYE KONTROLSÜZ ÇIKAN CİP KALDIRIMDAKİ YAYAYA ÇARPTI

20.03.2022 09:19

CADDEYE KONTROLSÜZ ÇIKAN CİP KALDIRIMDAKİ YAYAYA ÇARPTIEmin YEŞİL İSTANBUL, (DHA)- SULTANGAZİ'de, kontrolsüz şekilde caddeye çıkan cip, hafif ticari araca çarpmamak için sürücüsünün direksiyon kırması üzerine kaldırımdaki yayaya çarptı.

CADDEYE KONTROLSÜZ ÇIKAN CİP KALDIRIMDAKİ YAYAYA ÇARPTI

Emin YEŞİL İSTANBUL, (DHA)- SULTANGAZİ'de, kontrolsüz şekilde caddeye çıkan cip, hafif ticari araca çarpmamak için sürücüsünün direksiyon kırması üzerine kaldırımdaki yayaya çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Ara sokakta seyir halinde olan cip, kontrolsüz bir şekilde caddeye çıktı. Karşısında bir anda hafif ticari aracı gören sürücünün direksiyonu kırması üzerine kontrolden çıkan cip, kaldırımda yürüyen yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan yayanın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Yaşanan kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, cip sürücüsünün ara sokaktan aniden yola çıktığı, bu sırada durumu fark eden hafif ticari araç sürücüsünün durduğu görülüyor. Cip sürücüsünün, hafif ticari araca çarpmamak için direksiyonu kırdığı ve direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktığı, kaldırımda yürüyen yayaya çarptığı kameraya yansıyor.

CADDEYE KONTROLSÜZ ÇIKAN CİP KALDIRIMDAKİ YAYAYA ÇARPTI
CADDEYE KONTROLSÜZ ÇIKAN CİP KALDIRIMDAKİ YAYAYA ÇARPTI
CADDEYE KONTROLSÜZ ÇIKAN CİP KALDIRIMDAKİ YAYAYA ÇARPTI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CADDEYE KONTROLSÜZ ÇIKAN CİP KALDIRIMDAKİ YAYAYA ÇARPTI - Son Dakika


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