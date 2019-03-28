Son Dakika Haberleri: Caddeyi Trafiğe Kapatıp Kitap Okudular

Caddeyi Trafiğe Kapatıp Kitap Okudular

1 saat önce

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde "55. Kütüphane Haftası" kapsamında yaklaşık 3 bin öğrenci, caddeyi trafiğe kapatarak 40 dakika boyunca kitap okudu.

Caddeyi Trafiğe Kapatıp Kitap Okudular, System.String[]
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde "55. Kütüphane Haftası" kapsamında yaklaşık 3 bin öğrenci, caddeyi trafiğe kapatarak 40 dakika boyunca kitap okudu.

Doğanşehir Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında, İnönü Caddesi üzerinde bir araya gelen öğrenciler, yol üstünde ve kaldırımlarda 40 dakika süreyle ellerindeki kitapları okudu.

Kaymakam Murtaza Ersöz, etkinlik sonunda yaptığı açıklamada, Kütüphane Haftası kapsamında kitap okuma farkındalığı oluşturmak adına çeşitli programlar düzenlediklerini belirtti.

Okullarda kütüphane açtıklarını, en çok kitap okuyan öğrenci ve vatandaşları ödüllendirdiklerini anlatan Ersöz, "Doğanşehir Anadolu Lisesi öğrencileri ile hep birlikte okuduğumuz Lev Tolstoy'un 'İnsan Ne ile Yaşar' kitabıyla ilgili söyleşi gerçekleştirdik ve tüm öğrencilerimizle ilçe merkezinde kitap okuma etkinliği düzenledik. İnanıyorum ki öğrencilerimiz bu etkinlikler sayesinde daha fazla kitap okuyacak, irdeleyecek ve araştıran birer birey olacak." diye konuştu.

Doğanşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler de okuyan, okuduğunu anlayan ve bunu hayatına uygulayan bir nesil yetiştirmek için kitap okumayı fazlasıyla önemsediklerini kaydetti.

Gerçekleştirdikleri etkinlikler sayesinde sadece okullarda değil hayatının her alanında kitap okuma alışkanlığı kazanmış öğrenciler yetiştirmeyi hedeflediklerini aktaran Güler, etkinliğe katılan herkese teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:30 Kaynak: AA

Malatya, Kütüphane Haftası, Doğanşehir, Kültür Sanat
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