ÇADEF bir liseye bilgisayar laboratuvarı kazandırdı - Son Dakika

Çarşamba Dernekler Federasyonu (ÇADEF) ve bünyesindeki dernekler Yıldıray Çınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bilgisayar laboratuvarı oluşturdu.

Kaymakam Şükrü Yıldırım, Çarşamba Öğretmenevi'ndeki programda yaptığı konuşmada, hemşehri derneklerinin önemine vurgu yaptı.

Yıldırım, "Üç yıllık süre içinde tabletler, kitaplar, mont, bot gibi yardımlar ve en sonunda Yıldıray Çınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemize açılacak olan bu güzel bilgisayar laboratuvarı hakikaten çok önemli ve inşallah bir lisemize daha bunlar açılacak. Çarşamba, Ayvacık, Salıpazarı hepsi bir bütündür. Verdikleri katkılar için tüm derneklerimize çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

ÇADEF Başkanı Hayati Sözen, 2020 yılında çevrim içi eğitime destek amacıyla öğrencilere 135 tablet dağıttıklarını belirterek, sosyal sorumluluk projelerine bu yıl da devam edeceklerini söyledi.

Federasyon kurulalı 9 yıl olduğunu ve 8 yıldan beri sosyal sorumluluk projelerine devam ettiklerini anlatan Sözen, şunları dile getirdi:

"Bu toplantı bizi kamçılayan bir toplantı, bu görüntü bize bir dahaki sene için tekrar hırs veriyor, hepimize moral oluyor. Federasyonumuzun bu sene yaptığı sosyal sorumluluk projesi kapsamında ilçemize, Yıldıray Çınar Meslek Lisesinde bir bilgisayar sınıfı kurulmak üzere 23 adet bilgisayar ve ihtiyaç sahibi ilk ve ortaokul öğrencilerimize 700 adet mont getirdik. Bu montları Çarşamba, Salıpazarı ve Ayvacık ilçelerimize pay edeceğiz. Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün 'Her Okula Bir Kütüphane' kampanyasına katkı olmak üzere bin adet kitap getirdik ve gelecek aylarda da göndermeye devam edeceğiz. Bunlarla birlikte 8 yıldır 6 bin 500 ihtiyaç sahibi çocuğumuza bot ve mont getirdik. Geçen yıl yaptığımız etkinliğimizde ise 135 adet tablet getirmiştik. Bu sosyal sorumluluk projelerimizi her yıl büyüterek devam edeceğiz. Ayrıca Samsun'un diğer ilçelerinde ihtiyaç sahibi çocuklarımıza da gelecek yıl ulaşmayı planlıyoruz. Adı Çarşambalılar Federasyonu ama tüzüğümüzde üç ilçe Ayvacık, Salıpazarı, Tekkeköy de var."

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği Başkanı Sadettin Sarıoğlu da teşekkür konuşması yaptı.

Programa, Ayvacık Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu, Salıpazarı Kaymakamı Burak Öz, Ayvacık Belediye Bakanı Halil Kalaycı, Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir, Çarşamba Belediyesi Özel Kalem Müdürü Kamil Öztürk, muhtarlar ve ÇADEF üyeleri katıldı.

Katılımcılar programdan sonra Yıldıray Çınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine geçerek bilgisayar laboratuvarının açılışını gerçekleştirdiler.