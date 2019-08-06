Son Dakika Haberleri: 'Cadı', 'Pars' ve 'Tipi', Hakkari'de uyuşturucuya geçit vermiyor
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'Cadı', 'Pars' ve 'Tipi', Hakkari'de uyuşturucuya geçit vermiyor

3 saat önce

HAKKARİ Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev alan narkotik köpekleri uyuşturucu tacirlerinin korkuyu rüyası oldu.

'Cadı', 'Pars' ve 'Tipi', Hakkari'de uyuşturucuya geçit vermiyor, System.String[]


HAKKARİ Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev alan narkotik köpekleri uyuşturucu tacirlerinin korkuyu rüyası oldu. Narkotik köpekler 'Cadı', 'Pars' ve 'Tipi'nin kullanıldığı operasyonlarda, 2 yılda 3 ton uyuşturucu ele geçirildiği belirtildi.
Uyuşturucu sevkiyatının önemli geçiş noktalarından biri olan Hakkari'de gece gündüz operasyonlarını sürdüren polis ekiplerinin en büyük yardımcıları narkotik köpekler. Eğitimlerinin ardından zorlu testlerden geçtikten sonra görevlendirilen narkotik köpekler, uyuşturucu tacirlerinin de korkulu rüyası oluyor. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan narkotik köpekler 'Cadı', 'Pars ve 'Tipi' operasyonlarda uyuşturucuya geçit vermiyor. Kent merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Depin Polis kontrol noktasında kalan eğitimli üç köpek, özel mamalarla besleniyor ve her gün zorlu kondisyon eğitimlerinden geçiyor.
?Hakkari Emniyet Müdürlüğü Narkotik şubesinde Dedektör köpek İdarecisi Polis Memuru Barış Zavrak, Belçika, Marilaz ırkı olan 'Cadı' ile birlikte Ankara'da 3 aylık eğitim aldıklarını belirtti. Polis Memuru Zavrak, 'Cadı' ile birlikte bugüne kadar birçok başarılı operasyona imza attıklarını ifade ederek, "Hakkari'de 2 yıldır görev yapıyorum. Cadı ile birlikte Ankara'daki eğitimimizin ardından buradaki görevlere aktif olarak başladık ve bugüne kadar birçok operasyona katıldık. 2017'den beri yaklaşık 3 ton uyuşturucu madde ele geçirdi. Bunların bir çoğunda Cadı ve diğer Narkotik madde arama köpeklerimizin emeği var" dedi.

- Hakkari
Emniyet Müdürlüğü, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:02 Kaynak: DHA
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