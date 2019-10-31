Cadılar Bayramı nedir? Kökleri nereye uzanıyor?
6 saat önce
Cadılar Bayramı nedir?
Pagan ve Hristiyan köklerine rağmen günümüzde seküler bir kutlama olan Cadılar Bayramı renkli kostümler ve kabak dekorasyonlarıyla kendini gösteriyor ve her yıl geleneksel olarak 31 Ekim gecesi kutlanıyor.
Bu gecede, Avrupa ve Amerika'da yetişkinlerin de aralarında bulunduğu binlerce çocuk, bazıları doğaüstü kahramanlar veya ölümü çağrıştıran kıyafetleri ile, 'Şeker ya da şaka?" şeklinde oyunla kutlanır.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 06:22
Günlük burç yorumları 31 Ekim 2019 Perşembe (Haftalık burç yorumları) Deniz Akkaya, kızı 29 Ekim'de Cadılar Bayramı'ndan bahseden Cengiz Semercioğlu'na sert çıktı Irak'taki protestolarda acı bilanço: 250 kişi öldü Irak'ta devam eden gösterilerin ardından Başbakan Abdulmehdi, istifa etmeyi kabul etti