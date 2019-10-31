Son Dakika Haberleri: Cadılar Bayramı nedir? Kökleri nereye uzanıyor?
Son Dakika Dünya Cadılar Bayramı nedir? Kökleri nereye uzanıyor?

Cadılar Bayramı nedir? Kökleri nereye uzanıyor?

6 saat önce

Cadılar Bayramı nedir?

Cadılar Bayramı nedir? Kökleri nereye uzanıyor?, System.String[]

Pagan ve Hristiyan köklerine rağmen günümüzde seküler bir kutlama olan Cadılar Bayramı renkli kostümler ve kabak dekorasyonlarıyla kendini gösteriyor ve her yıl geleneksel olarak 31 Ekim gecesi kutlanıyor.



Bu gecede, Avrupa ve Amerika'da yetişkinlerin de aralarında bulunduğu binlerce çocuk, bazıları doğaüstü kahramanlar veya ölümü çağrıştıran kıyafetleri ile, 'Şeker ya da şaka?" şeklinde oyunla kutlanır.

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Cadılar Bayramı, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 06:22 
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Günlük burç yorumları 31 Ekim 2019 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
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