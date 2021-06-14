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Cadillac One: Biden'ın özel tasarlanmış 10 tonluk makam aracı - Son Dakika
BBC

Cadillac One: Biden'ın özel tasarlanmış 10 tonluk makam aracı

14.06.2021 16:35
Cadillac One: Biden'ın özel tasarlanmış 10 tonluk makam aracı, System.String[]

ABD Başkanı Joe Biden'a ilk Avrupa seyahatinde eşlik edenlerden biri de, özel tasarlanmış makam aracı "Cadillac One" ya da bilinen ismiyle "Canavar".

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan NATO Zirvesi öncesi kentte bazı sokaklar trafiğe kapatıldı. Bazı kanalizasyon kapakları bile mühürlendi. Bu, ABD Başkanı Joe Biden da dahil olmak üzere zirveye katılacak liderler için alınan güvenlik önlemlerinin bir parçası.

Belçikalı binlerce güvenlik görevlisinin yanı sıra, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve Federal Soruşturma Bürosu'ndan (FBI) 400 özel eğitimli personel, ABD Başkanı'nı koruyor.

Biden'a ilk Avrupa seyahatinde eşlik edenlerden biri de, 10 ton ağırlığındaki özel tasarlanmış makam aracı "Cadillac One" ya da bilinen ismiyle "Canavar" (The Beast).

Biden'in zırhlı makam araçlarından ikisi, Cuma günü özel bir nakliye uçağıyla Brüksel'deki Zaventem Havalimanı'na getirildi.

ABD Başkanı, Brüksel'de aynı plaka numarasına sahip bu araçlardan birini kullanacak. Diğeri, saldırı olasılığına karşı şaşırtmaca için kullanılacak.

Hareket halindeyken ABD Başkanı Biden'in hangi araçta olduğu, asla bilinmeyecek. Bu tıpkı özel tasarım makam aracı gibi, başkanı korumak için planlanan koruma önlemlerinin bir parçası.

Çelik, titanyum, alüminyum ve seramik kullanılarak yapılan Cadillac One, yaklaşık 10 ton ağırlığında ve Boeing 757 tipi uçakların kapısı kadar ağır kapılara sahip. Kapıları, otomobiller için mümkün olan en kalın zırha sahip. Zırhın kalınlığı 20 santimetre.

ABD Başkanı'nın makam aracı kurşun geçirmiyor. 4 santimetre kalınlığındaki camların toplam ağırlığı 3 ton civarında. Sadece sürücü kısmındaki cam açılabiliyor.

Araç, sabotaj ya da yangın tehlikesine karşı, daha geç tutuşması nedeniyle dizel yakıt kullanıyor. Makam aracında herhangi bir yangın durumunda otomatik söndürme sistemi devreye giriyor.

Saldırı ya da protesto gösterileri sırasında çevresinde sis perdesi oluşturan araç, tamponundaki gece görüş sistemine de sahip düzenekle, 24 saat boyunca etrafındaki haraketliliği gözlemleyebiliyor.

ABD Başkanı, özel camlar sayesinde içeriden dışarıyı rahatça görebiliyor ancak dışarıdan kimse onu göremiyor. Başkan, pencereleri açılmayan "geçilemez" bölümde oturuyor ve dışarı ile özel mikrofon ve hoparlör sistemi sayesinde iletişim kuruyor.

Tek olumsuz yanı, hantal ve ağır olması

Brüksel'de Biden'in geçeceği güzergahlardaki kanalizasyonlar sıkı bir şekilde kontrol edilerek, kapakları tamamen mühürlendi. Ancak yine de işi sağlama almak için, makam aracının alt kısmı, her türlü patlayıcıya karşı dayanıklı 12 santimetre kalınlığındaki özel alaşımla kapatıldı.

Cadillac One'da, olası saldırı durumunda kullanılmak amacıyla çeşitli silah, gaz bombası, göz yaşartıcı gaz gibi gereçlerin bulunduğu bir çanta yer alıyor.

Başkanın vurulma ve kan kaybetme olasılığına karşı da, araçta ABD liderinin kan grubuna ait ait kan torbaları ve acil müdahale malzemeleri bulunuyor.

Lastikleri vurulsa da, son hızla ilerlemeye devam edebilen araç, özel havalandırma sistemi sayesinde, olası bir kimyasal saldırı sırasında bile başkanın saatlerce hayatta kalmasını sağlıyor.

Makam aracı, CIA tarafından özel olarak eğitilen üst düzey bir sürücü tarafından kullanılıyor. "Canavar"ın tek olumsuz yanı ise, çok hantal ve ağır olması nedeniyle hız tümseği olan yol ve sokaklara girememesi.

Her 100 kilometrede 34 litre motorin yakıyor

Güvenlik kuralları gereği başkanın konvoyunun hiç durmaması gerekiyor. Bu nedenle Cadillac One, planlamada olmayan, tümsekli yollara girmiyor.

Her 100 kilometrede 34 litre motorin yakan aracın maliyeti ise yaklaşık 13 milyon dolar. Aslında başkanın makam araçları konusunda ABD makamları olabildiğince az bilgi sızıdırıyor.

Ancak Belçika'da yayımlanan Nieuwsblad gazetesine göre, Cadillac One, halkın vergileri ile alındığı için, maliyeti ABD toplumundan saklanamıyor. Halkın, vergilerinin nereye gittiğini bilme hakkı olduğunu belirten ABD makamları, 10 tonluk özel tasarım makam aracının vergiler dahil yaklaşık 13 milyon dolara mal olduğunu açıkladı.

Brüksel'deki NATO zirvesi boyunca, ittifak üyesi ülkelerin liderlerini korumak için 2 bin Belçikalı polis ile 300 motosikletli ekip ile çok sayıda gizli istihbarat servisi personeli görev yapıyor.

Biden'ın özel uçağı hakkında bilinenler

Biden'ı seyahatleri sırasında sadece karada değil, havada da özel araçlar taşıyor olacak.

ABD Başkanlarının kullandığı Air Force One olarak bilinen uçaklar, bunların başında geliyor.

Air Force One, Beyaz Saray'ın internet sitesindeki bilgilere göre ABD başkanlarını taşıyan Air Force uçakları için kullanılan hava trafiği kontrol işareti anlamına geliyor. Ancak çoğu zaman kuyruk numarası 28000 ve 29000 olan Boeing 747-200B serisine ait beyaz -mavi renklerdeki iki özel uçak için kullanılan bir kavram.

İletişim, elektronik sistem ve güvenlik açısından ileri özelliklere sahip bu uçaklar, havada ısı güdümlü füzelerle olası bir saldırının yaratabileceği elektromanyetik sarsıntı ve alev almaya karşı özel koruma sağlıyor. Havada yakıt ikmali özelliği sayesinde, teoride bu uçaklar sınırsız menzile sahip.

Üç kata yayılan 372 metre karelik alan, Başkan'ın özel suite'i ile danışmanları, istihbarat görevlileri ve gazeteciler için ayrılan birimleri de kapsıyor.

ABD başkanları havada kısa seyahatler için ise gövdesi yeşil üstü ise beyaz renk olan helikopterleri kullanıyor.

Marine One, yine ABD başkanını taşıyan ve genelde VH-3D Sea King ya da VH-60N White Hawk model olan helikopterler için kullanılan bir kavram.

Başkan'ın helikopterinin yanında Osprey MV-22 model tiltrotorların da aralarında olduğu eskort araçlar geziyor. Dikey kalkış ve iniş özelliğine sahip bu araçlar, hem bir helikopterin özellikleri hem de turboprop uçakların menziline sahip.

Cadillac One: Biden'ın özel tasarlanmış 10 tonluk makam aracı
Cadillac One: Biden'ın özel tasarlanmış 10 tonluk makam aracı
Cadillac One: Biden'ın özel tasarlanmış 10 tonluk makam aracı
Cadillac One: Biden'ın özel tasarlanmış 10 tonluk makam aracı
Cadillac One: Biden'ın özel tasarlanmış 10 tonluk makam aracı
Cadillac One: Biden'ın özel tasarlanmış 10 tonluk makam aracı
Cadillac One: Biden'ın özel tasarlanmış 10 tonluk makam aracı

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Son Dakika Dünya Cadillac One: Biden'ın özel tasarlanmış 10 tonluk makam aracı - Son Dakika Dünya

BBC

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