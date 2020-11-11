Çadır alanlarında büyük beden ve kışlık kıyafet ihtiyacı - Son Dakika

Çadır alanlarında büyük beden ve kışlık kıyafet ihtiyacı

11.11.2020 16:49

- Çadır alanlarında büyük beden ve kışlık kıyafet ihtiyacı Yardım malzemeleri depremzedelere ulaştırılıyor İhtiyaç listesi sık sık güncelleniyor İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan yardım malzemeleri toplanma alanındaki ihtiyaçlar sık sık güncelleniyor.

- Çadır alanlarında büyük beden ve kışlık kıyafet ihtiyacı

Yardım malzemeleri depremzedelere ulaştırılıyor

İhtiyaç listesi sık sık güncelleniyor

İZMİR - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan yardım malzemeleri toplanma alanındaki ihtiyaçlar sık sık güncelleniyor. Depremzedelerin kullanması için şu sıralara en çok büyük beden kıyafetlere, tesettür giyime ve çocuk mont ve botlara ihtiyaç olduğu belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir'deki depremin ardından evleri yıkılan ya da hasarlı olduğu için evlerine giremeyen vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yardım malzemelerini iki ayrı alanda topluyor. Aynı zamanda çadır kentin bulunduğu Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'ndaki merkeze, daha çok bireysel yardımlar kabul ediliyor, depremzedeler bu merkeze gelerek ihtiyaçlarını tedarik ediyor. Kurumsal yardımlar ise Fuar İzmir'deki hollerde toplanarak depremzedelere ulaştırılıyor. İhtiyaç listeleri duruma göre sık sık güncellenirken, bu listeler belediyenin sayfalarında paylaşılıyor. Depremzedelerin kullanması için şu sıralara en çok büyük beden kıyafetlere, tesettür giyime ve çocuk mont ve botlara ihtiyaç olduğu ifade edildi. Öte yandan yardım kolilerinden çıkan notlar arasında çocukların depremzede çocuklar için çizdiği resimler dikkat çekti.

Yardımlar sınıflandırılıyor

Konu hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, "Depremin ilk gününden itibaren dayanışma örneği gösteren İzmirli vatandaşlarımız ve ülke genelindeki yardımseverlerimiz bize ulaşmaya başladı. Yardımlarla ilgili iki ayrı nokta oluşturduk. Bunlardan biri Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'ndaki merkezdi. Burası çadır alanlarının yanında olan bir alan. Ayrıca vatandaşlarımız bireysel olarak yardımlarını buraya ulaştırabiliyor. Aynı zamanda Gaziemir'de bulunan Fuar İzmir'de kurumsal yardımları alıyoruz. Her iki noktada da gönüllü vatandaşlarımız var. Gelen yardımları sınıflayıp tasnifleyip ihtiyaca göre çalışma yapıyorlar" dedi.

Müracaatta bulunup yardımları alıyorlar

Çadırların genel gereksinimlerinin ilk andan itibaren sağlandığını kaydeden Tugay, "Çadırın izolasyonunun sağlanması, paletlerle yükseltilmesi, yatağının hazırlanması, uyku tulumu, mat, yastık, yorgan gibi ihtiyaçları ilk anda karşılıyoruz. Çadırlarda kalınmaya başlanmasından sonra da vatandaşlarımız diğer ihtiyaçlarla ilgili merkeze müracaatta bulunuyor. Vatandaşlar bireysel olarak buraya gelip müracaatta da bulunabiliyor, gönüllü arkadaşlarımız tek tek çadırlara uğrayarak 'bir ihtiyacınız var mı?' diye de sorabiliyor" diye konuştu.

Konutlara eşya desteği

Günlük olarak stoklara bakarak ihtiyaçların belirlendiğini söyleyen Tugay, şöyle konuştu: "Ayrıca sonraki süreci değerlendirerek bir öngörü ile ihtiyaçlarımızın neler olduğunu düşünüyoruz. İhtiyaç listesi güncellenip belediyemizin sayfalarından duyuruluyor. Örneğin ilk zamanlar uyku tulumu ve mat ihtiyacı vardı ancak şu anda buna ihtiyacımız yok. Artık çadırlarda kalan vatandaşlarımızın konutlara geçmesi konusunda çabalarımız var. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Uzundere'de 224 konutunu ailelerin kalması için açtı. Örneğin beyaz eşya şirketlerinin desteği ile konutlara ev eşyalarını yerleştirdik. O konutlarda da küçük ev aletlerine ihtiyacımız var. Önümüz kış, havalar soğuyacak. Çadır alanlarında kalan vatandaşlarımız için giysi ihtiyacı olacak. Özellikle büyük beden montlara, çocuklar için kışlık kıyafete, tesettür giyime ihtiyaç var. Konteyner kent tamamlanmasıyla bu malzemelere ihtiyacımız artacaktır. Bu ihtiyaç listeleri sık sık güncelleniyor."

Son ihtiyaç listesi

224 konutun ardından Gaziemir'de 58 konutun açılacağı bilgisini veren Tugay, "Ayrıca 'Bir kira bir yuva' kampanyası ile vatandaşlara kira desteği sağlıyoruz. Hilton Oteli'nde 380 odayı da açtık. Bu alanların da değerlendirilmesi gerekiyor. Biz bu evleri donattıktan sonra vatandaşlarımız bu evlerde bir yıl kalacak, çıkarken de eşyaları ile kendi evlerine gidecek. Uzundere'de hazırladığımız konutlarda beyaz eşya, mobilya gibi eşyaların yanı sıra evin perdesine kadar pek çok malzemeyi bu yardımlarla destekliyoruz. Çarşaf, nevresim, şampuan, deterjan dahi buradaki dayanışma sonucu gelen malzemelerle sağlanıyor" ifadelerini kullandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan son ihtiyaç listesinde polar, içlik, eldiven, bere gibi koruyucu kıyafet, termal giysi, bot, ayakkabı, mont, yağmurluk, tek kullanımlık banyo havlusu, el havlusu, kolonya, şemsiye, çay ve şeker, sahra hastanesi yatağı, tüplü dış mekan ısıtıcı ve tüpleri, çadır içi pilli aydınlatma ve pilleri, kamp sandalyesi, plastik masa, mobil tuvalet ve duş, dezenfektan ve eğitim için tablet gibi malzemeler listelendi.

Çadır alanlarında büyük beden ve kışlık kıyafet ihtiyacı
Çadır alanlarında büyük beden ve kışlık kıyafet ihtiyacı
Çadır alanlarında büyük beden ve kışlık kıyafet ihtiyacı
Çadır alanlarında büyük beden ve kışlık kıyafet ihtiyacı
Çadır alanlarında büyük beden ve kışlık kıyafet ihtiyacı
Çadır alanlarında büyük beden ve kışlık kıyafet ihtiyacı
Çadır alanlarında büyük beden ve kışlık kıyafet ihtiyacı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Aşık Veysel Şatıroğlu, Tesettür, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çadır alanlarında büyük beden ve kışlık kıyafet ihtiyacı - Son Dakika


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