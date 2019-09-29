Çadır, düdük, el feneri ve battaniye satışları katlandı

İstanbul'da meydana gelen depremin ardından vatandaşların e-ticaret platformları üzerinden yaptığı çadır, düdük, el feneri ve battaniye alışverişleri katlandı.

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, 35'ten fazla kategoride sundukları 25 milyonu aşkın ürün çeşidiyle müşterilerin her türlü ihtiyacını hızlı, pratik ve güvenilir şekilde karşılamaya devam ettiklerini söyledi.

Ürün çeşitliliklerini müşterilerin yeni ihtiyaçları, alışkanlıkları ve değişen trendlere göre güncelleyip her geçen gün daha da zenginleştirdiklerini ifade eden Erturan, "İstanbul'da gerçekleşen deprem sonrasında Hepsiburada trend verilerini incelediğimizde, bir önceki haftanın aynı gününe göre çadır, düdük, el feneri, battaniye gibi malzemelerin satışında 3-4 kat artış yaşandı. Çadır satışları, bir önceki haftanın aynı gününe göre 3 kat artış gösterdi." diye konuştu.

- Deprem çantası araması 10 kat arttı

Mutlu Erturan, aynı zamanda çadır, el feneri ve deprem çantası gibi aramaların bir önceki haftanın aynı gününe göre 10 katın üzerinde artış gösterdiğini vurgulayarak, "Deprem sonrası yapılan Hepsiburada aramalarına göre, düdük aramasında 7 kat, powerbank aramasında 2 kat, deprem çantası aramasında 10 katın üzerinde ve el feneri aramasında 3 kat artış görüldü." dedi.

Hepsiburada müşterilerinin platform üzerinde 7,90 liradan başlayan fiyatlarla el fenerleri, 249 TL'den başlayan fiyatlarla deprem çantası ve tüm ilk yardım ihtiyaçlarını içeren ürünler bulabildiğini aktaran Erturan, aynı zamanda 9,90 TL'ye düdük bulabilirken, 25 TL'den başlayan fiyatlarla battaniye satın alabildiğini anlattı.

- "Çadır satışları yüzde 35 arttı"

GittiGidiyor Ticari Direktörü Bülent Elçin de depremin hayatın bir gerçeği olduğunu ve Türkiye'nin deprem kuşağında yer aldığını belirterek, "Dilerdik ki tüm Türkiye olarak depreme her zaman hazırlıklı olalım ancak satış ve arama rakamlarımız, depremin ardından bazı ürünlerin satış rakamlarının ve aranma oranlarının arttığına işaret ediyor." dedi.

Elçin, eylül ayındaki günlük satış ortalamasına göre deprem sonrasında adet bazında battaniye satışlarının yüzde 70, çadır satışlarının ise yüzde 35 artış gösterdiğini gözlemlediklerini vurgulayarak, "Tüm bu sonuçlar bize deprem öncesi koruyucu ve afet sonrası yardımcı önlemleri artırma konusunda bir hareketlenmenin başladığını gösteriyor." ifadesini kullandı.