Çadır kampta çardak çöktü bir kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Çadır kampta çardak çöktü bir kişi ağır yaralandı
Kazdağları'nda tatil için geldikleri çadır kamp tesisinde 3 metre yüksekliğindeki çardak çöktü bir kişi ağır yaralandı.
Kazdağları'nda tatil için geldikleri çadır kamp tesisinde 3 metre yüksekliğindeki çardak çöktü bir kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, eşi ve çocukları ile Balıkesir'in Edremit ilçesi Mehmetalan Köyüne yakınlarında bulunan özel bir çadır kamp tesisinde konaklayan Balçık ailesi üzerinde oturulan yüksek çardağın çökmesi sonucunda bir facianın eşinden döndüler. Dere yatağı kenarında doğal bir ortam oluşturmak için ağaç ve destekli olarak inşa edilen çardakta dinlenmeye çekilen Enver Uğur Balçık oğlu ile birlikte olduğu bir sırada çardak iddialara göre zeminindeki taş desteklerin kayması sonucu büyük bir gürüldü ile çöktü. Oğlu ile birlikte yüksekten düşen Enver Uğur Balçık ağır yaralandı. Cep telefonlarının çekmediği bir bölge olan kamp alanında yaralan Balçık'a misafir olarak kampta bulunan doktorlar ilk müdahaleyi yaptı ve 112 Ambulansı çağırıldı. Ambulans ile Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan Enver Uğur Balçık'ın sol el bileğinde parçalı kırıklar olduğu ve yüz ve baş bölgesinde travmaya bağlı yaralanmalar olduğu tespit ve ilk müdahale yapıldı.
Yaşanan olay sonrasında işletme hakkında gerekli güvenlik önlemlerini almadıkları ve eşinin bu yüzden ciddi bir yaralanma geçirdiğini ifade eden Melike Balçık konuyu jandarmaya giderek şikayetçi oldu. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 14:23 Kaynak: İHA
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