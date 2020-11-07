Çadır kentlerde güvenlik ve Kovid-19 tedbirleri üst seviyede - Son Dakika

Çadır kentlerde güvenlik ve Kovid-19 tedbirleri üst seviyede

07.11.2020 11:07
Çadır kentlerde güvenlik ve Kovid-19 tedbirleri üst seviyede, System.String[]

İzmir'de depremin ardından AFAD tarafından oluşturulan 4 çadır kentte güvenlik ve Kovid-19 tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı.

İzmir'de depremin ardından AFAD tarafından oluşturulan 4 çadır kentte güvenlik ve Kovid-19 tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı.

Ege Denizi'nde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde İzmir'de birçok bina yıkıldı ve çok sayıda insan evsiz kaldı.

Yıkılan binaların yanında hasar gören ve korktuğu için evlerine giremeyen afetzedeler için bölgeye şu ana kadar 4 bin 469 çadır sevk edildi. Dördü çadır kent olmak üzere parklara kurulan 3 bin çadırla, kentin çeşitli bölgelerinde depremzede vatandaşlara geçici yaşam alanları oluşturuldu.

AFAD tarafından koordinesi sağlanan çadır kentlerde 8 bin 553 vatandaş afet sonrası yeni yaşamlarına alışmaya çalışıyor. Yaşam alanlarında ise İzmir Valiliği tarafından görevlendirilen çeşitli illerin AFAD ekipleri ile Türk Kızılay ve gönüllü kuruluşlar, vatandaşların tüm ihtiyaçlarını gideriyor.

Diğer yandan toplu yaşam alanlarında yaşanabilecek olumsuzlukların önlenmesi için Valilik ve ilgili kurumlar tarafından birtakım güvenlik önlemleri alınmaya başlandı.

Yaşanacak olası karmaşayı engellemek için çadırlarda kalan afetzedelere, alana rahat giriş yapabilmeleri açısından onaylı giriş kartı çıkarıldı. Bu kartları olmayan vatandaşların ise çadır kentlere girişlerine geçerli bir sebepleri olmadığı sürece izin verilmiyor.

Öte yandan, son dönemde ülke genelinde artış gösteren Kovid-19 vakaları da ekipleri harekete geçirdi. Olağanüstü bir süreç ile karşı karşıya kalan ve özellikle kurtarma çalışmaları sırasında hafifleyen koronavirüs tedbirleri bu alanlarda tekrar üst seviyede uygulanmaya başlandı.

Gönüllü ve hayırseverlerin getirdiği yardımların dezenfekte işlemlerini yapan görevliler, girişlerde de maske değişimi ve ateş ölçümü yaptıktan sonra vatandaşları alana alıyor.

Havaların soğuması ile şartların zorlaştığı alanlarda sağlık görevlileri de 24 saat vardiyalı değişim şeklinde görev yapıyor. Sık sık ateş ölçümleri yapılan ailelerin, çadırlarında sağlıklı şekilde bu süreci atlatması hedefleniyor.

Ege Denizi, Çadırkent, İzmir, AFAD, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çadır kentlerde güvenlik ve Kovid-19 tedbirleri üst seviyede - Son Dakika


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