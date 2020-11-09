Çadır kentte çocuk tiyatrosu - Son Dakika

Balçova Belediyesi Gençlik Tiyatrosu, İzmir depreminin ardından çadır kentlerde yaşayan çocuklar için bir çocuk oyunu sahneledi. Tiyatro oyunu ile neşelenen çocukların yüzlerindeki gülücükler, yaşanan depremin travmasını az da olsa unutturdu.

İzmir'de geçtiğimiz hafta meydana gelen deprem sonrasında, çadır kentlerde kalan çocuklara moral vermek isteyen Balçova Belediyesi Gençlik Tiyatrosu harekete geçti. Çocuklar için oluşturulan aktivite alanında gerçekleştirilen oyundaki sanatçılar, çocukların yaşadıkları korkuyu unutturmak için müzikli oyun sahneledi. Depremde büyük korku yaşayan miniklerin zaman zaman katıldıkları oyundan sonra da Balçova Belediyesi ekipleri çocuklara; boya, kitap ve defter dağıttı. Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, belirli aralıklarla çocuk oyunları sahnelemeye devam edeceklerini ifade etti. - İZMİR