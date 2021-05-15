Çadır kentte çocukların bayram sevinci - Son Dakika

Çadır kentte çocukların bayram sevinci

Mevsimlik işçilerin çocukları bayram neşesini yaşadı

İşçi çavuşu Şemsettin Çiftçi:

"Çocuklar olmazsa hayat olmaz"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı 350 nüfuslu çadır kentte Ramazan Bayramı sevincini yaşayan 80 çocuk yürekleri ısıttı.

Şanlıurfa'dan Eskişehir'e her yıl gelen mevsimlik tarım işçileri, 6 ay boyunca kent kırsalındaki tarlalarda çalışıyor. Bu yıl Ramazan Bayramı'na memleketlerinden bin 30 kilometre uzakta giren mevsimlik işçileri Tepebaşı ilçesi kırsalındaki Sakintepe Mahallesi'nde kurdukları çadırlarda kalıyor. İşçilerin çocukları neşeli halleriyle yürekleri ısıtıyor. Çadır kentteki mevsimlik işçilerin çavuşu Şemsettin Çiftçi ise Ramazan Bayramı dolayısıyla çocuklara şeker dağıttı. Şekerlerini alan çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı.

"Çocuklar olmazsa hayat olmaz"

Çocuklarının neşesi için çalıştıklarını aktaran işçi çavuşu Şemsettin Çiftçi, çadır kent civarında bazı güvenlik önlemleri alınması gerektiğini belirtti. Ayrıca çocukların oyun parkı ihtiyacı olduğunu dile getiren Çiftçi, "20 yıldır Şanlıurfa'dan Eskişehir'e gidip geliyoruz. Mevsimlik işçiyiz, Eskişehir Sakintepe'de oturuyoruz. Çocukları sevindirmeye çalışıyoruz. Onlar olmazsa hayat olmaz. Biz hep çocuklar için mücadele ediyoruz. Allah'a çok şükür günlerimiz böyle geçip gidiyor. Çocuklarımızın park ihtiyacı var. Buradan araçların yoğun geçtiği bir yol var. Çocuklarımız oynamak için oraya çıkıyor bu da tehlikeli oluyor tabi. Kampımızın etrafı telle çevrilmeli ve çocuk parkı yapılmalı. Bunlar yapılırsa iyi olur diye düşünüyorum. Daha Allah nasip ederse 5 ay daha buradayız. 350 kişi var bunların 80'i çocuk. Bayramlaşıyorlar hepsi bir araya toplanıp şeker yiyorlar, oyun oynuyorlar" dedi.