İzmir'de çadır kentte kalan vatandaşlar depremde yaşadığı büyük paniği anlattı - Son Dakika

İzmir'de çadır kentte kalan vatandaşlar depremde yaşadığı büyük paniği anlattı

31.10.2020 01:52

İzmir'de meydana gelen depremin ardından evlerinde hasar oluşan ve girmekte tedirginlik yaşayan vatandaşlar için çadır kent kuruldu.

İzmir'de meydana gelen depremin ardından evlerinde hasar oluşan ve girmekte tedirginlik yaşayan vatandaşlar için çadır kent kuruldu. Korkudan evlerine giremeyen vatandaşlardan Sevgiye Türkoğulları, yaşadığı büyük paniği anlatırken "Aklıma Marmara depremi geldi. Hepimiz öleceğiz diye düşündüm" dedi.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında saat 14.51'de Ege Denizi'nde 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. SAKOM'dan alınan ilk bilgilere göre, 1'i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 20 vatandaşımız hayatını kaybetti. İzmir'de 725, Manisa'da 5, Balıkesir'de 2 ve Aydın'da 54 kişi olmak üzere toplam 786 vatandaşımız yaralandı. İzmir'de arama kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 4 binada çalışmalar tamamlanırken, 13 binada çalışmalar devam ediyor. Arama kurtarma çalışmaları için AFAD, JAK, STK'lar ve belediyelerden 3 bin 204 arama kurtarma personeli, 20 arama kurtarma köpeği ile 450 araç görevlendirildi.

Çadır kent kuruldu

Deprem sonrası vatandaşlar kendilerini sokağa atarken, binaları hasarlanan ve evlerine girmekte tedirginlik yaşayan vatandaşlar için Bornova ilçesindeki Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'na AFAD ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yüzlerce çadır kuruldu, kurulmaya da devam ediyor. Vatandaşlara, soğuktan etkilenmemeleri için ekipler tarafından battaniye, sıcak çorba ve gıda yardımı yapılıyor. Kendilerine ait çadırı olan vatandaşlar da yine güvenli bölgedeki alana çadırlarını kurarak geceyi dışarıda geçirmeyi düşünüyor.

"Aklıma Marmara depremi geldi"

Bornova ilçesindeki kız kardeşinin yanında kalan Sevgiye Türkoğulları, salonda otururken bir anda sallanmaya başladıklarını belirterek yaşadığı büyük korkuyu, "Şok etkisi yaptı. Panikle kalktım ve bağırmaya başladım. Eniştem ve kız kardeşim oldukları yerde kıpırdayamadılar. Hep birlikte aşağıya indik. Çok panikledik. Aklıma Marmara depremi geldi. Hepimiz öleceğiz diye düşündüm. Şuanda çadırda kalıyoruz, sabaha kadar buradayız. Eve girmeyi düşünmüyorum, burada içim daha rahat." diyerek anlattı.

Evinde hasar gören bir diğer vatandaş da, "Çok korktum. Bina yıkılacak zannettim. Bina sallanırken aşağıya indim. Herkes dışarıdaydı. Evimin salonundaki duvar çatlamış." ifadelerini kullandı. - İZMİR

İzmir'de çadır kentte kalan vatandaşlar depremde yaşadığı büyük paniği anlattı
İzmir'de çadır kentte kalan vatandaşlar depremde yaşadığı büyük paniği anlattı
İzmir'de çadır kentte kalan vatandaşlar depremde yaşadığı büyük paniği anlattı
İzmir'de çadır kentte kalan vatandaşlar depremde yaşadığı büyük paniği anlattı
İzmir'de çadır kentte kalan vatandaşlar depremde yaşadığı büyük paniği anlattı
İzmir'de çadır kentte kalan vatandaşlar depremde yaşadığı büyük paniği anlattı
İzmir'de çadır kentte kalan vatandaşlar depremde yaşadığı büyük paniği anlattı
İzmir'de çadır kentte kalan vatandaşlar depremde yaşadığı büyük paniği anlattı
İzmir'de çadır kentte kalan vatandaşlar depremde yaşadığı büyük paniği anlattı
İzmir'de çadır kentte kalan vatandaşlar depremde yaşadığı büyük paniği anlattı
İzmir'de çadır kentte kalan vatandaşlar depremde yaşadığı büyük paniği anlattı
İzmir'de çadır kentte kalan vatandaşlar depremde yaşadığı büyük paniği anlattı
İzmir'de çadır kentte kalan vatandaşlar depremde yaşadığı büyük paniği anlattı
İzmir'de çadır kentte kalan vatandaşlar depremde yaşadığı büyük paniği anlattı
İzmir'de çadır kentte kalan vatandaşlar depremde yaşadığı büyük paniği anlattı
İzmir'de çadır kentte kalan vatandaşlar depremde yaşadığı büyük paniği anlattı
İzmir'de çadır kentte kalan vatandaşlar depremde yaşadığı büyük paniği anlattı

Çadırkent, Deprem, İzmir, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de çadır kentte kalan vatandaşlar depremde yaşadığı büyük paniği anlattı - Son Dakika


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