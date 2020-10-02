Çadır kentte yangın - Son Dakika

Çadır kentte yangın
Çadır kentte yangın Adıyaman-Şanlıurfa Karayolu üzerinde bulunan Adıyaman Çadır Kent Konaklama Tesisleri 'Geçici barınma merkezinde' büyük bir yangın çıktı.
Çadır kentte yangın
ADIYAMAN - Adıyaman- Şanlıurfa Karayolu üzerinde bulunan Adıyaman Çadır Kent Konaklama Tesisleri 'Geçici barınma merkezinde' büyük bir yangın çıktı.
İki yıl önce boşaltılan Adıyaman Çadır Kentte depo olarak kullanılan çadırın bir tanesinde bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden görevliler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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