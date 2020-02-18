Çadır kentte yangın çıktı, 8 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Elazığ'da depremde evleri hasar gören vatandaşların kaldığı çadır kentte yangın çıktı, 8 kişi dumandan etkilendi.



Yangın, Akpınar Mahallesi Susam Sokakta bulunan 56 kişilik çadır kentte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir çadırda katalitik soba devrilerek yatağın üzerine düştü. Yanan yatağı fark eden vatandaşlar durumu fark ederek hemen dışarı çıkarak durumu itfaiye, sağlık, UMKE ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yanan çadırı söndürerek kontrol altına aldı. Dumandan zehirlenen 8 kişi ise olay yerinde hazır halde bekleyen ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırıldı.



Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ