Çadır kentte yangın çıktı, 8 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çadır kentte yangın çıktı, 8 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Çadır kentte yangın çıktı, 8 kişi dumandan etkilendi

1 saat önce

Elazığ'da depremde evleri hasar gören vatandaşların kaldığı çadır kentte yangın çıktı, 8 kişi dumandan etkilendi.

Çadır kentte yangın çıktı, 8 kişi dumandan etkilendi, System.String[]

Elazığ'da depremde evleri hasar gören vatandaşların kaldığı çadır kentte yangın çıktı, 8 kişi dumandan etkilendi.


Yangın, Akpınar Mahallesi Susam Sokakta bulunan 56 kişilik çadır kentte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir çadırda katalitik soba devrilerek yatağın üzerine düştü. Yanan yatağı fark eden vatandaşlar durumu fark ederek hemen dışarı çıkarak durumu itfaiye, sağlık, UMKE ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yanan çadırı söndürerek kontrol altına aldı. Dumandan zehirlenen 8 kişi ise olay yerinde hazır halde bekleyen ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırıldı.


Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 03:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

En çok Irak vatandaşları konut aldı
Sigorta aracılığı faaliyetlerine yönelik bazı bankalara ceza Elazığ'da bugün meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremde hasarlı bina çöktü Çocuk yaşta evliliği savunan Bedri Gencer'in dersleri başka bir öğretim görevlisine verildi

Son Dakika Haberleri
01:41 Keremcem: Her şey çok güzel gidiyor
01:41 Hande Doğandemir yalnızları oynadı!
01:41 Öykü Çelik: Sevgili diye yazmayın!
00:51 Serdar Ortaç, birlikte stüdyoya girdiği sevgilisine taktik verdi: Kızım asabi olmasana
00:19 Matrix 4 filminin çekimlerinden ilk görüntüler sızdırıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 04:35:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çadır kentte yangın çıktı, 8 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]