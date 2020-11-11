Çadır kentte yaşayan çocuklardan duygulandıran paylaşım - Son Dakika

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde, meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından ailesiyle birlikte çadır kentte yaşayan 4 çocuğun, 10 kasım dolayısıyla yaşadığı çadırın öjnünde İstiklal Marşı'nı okuyup işaret diliyle aktardığı video büyük beğeni topladı.

Merkez üssü Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından 115 kişi hayatını kaybederken, binden fazla kişi de yaralalandı. Birçok bina yıkılırken, yüzlerce binada hasar oluştu. Evleri yıkılan, hasar gören ya da psikolojik olarak giremeyen vatandaşlar, yaşamlarını kurulan çadır kentlerde sürdürmeye başladı. 10 Kasım Atatürk'ü anma programı dolayısıyla çadır kentte özel bir program düzenlendi. Programda 4 kız çocuğu, İstiklal Marşı'nı hem seslendirdi hem de işaret diliyle her bir kelimesini aktardı. Çocukların videosu büyük beğeni toplarken, çadır kentte o anlara tanıklık edenler duygusal anlar yaşadı.

- İzmir