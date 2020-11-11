Çadır kentte yaşayan çocuklardan duygulandıran paylaşım - Son Dakika

Çadır kentte yaşayan çocuklardan duygulandıran paylaşım
11.11.2020 09:25
İZMİR'in Seferihisar ilçesinde, meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından evleri yıkılan ve hasar gören vatandaşlar çadır kentte yaşamlarını sürdürürken, 10 kasım dolayısıyla yaşadıkları çadırın önünde İstiklal Marşı'nı okuyan ve işaret diliyle aktaran 4 çocuğun videosu büyük...
İZMİR'in Seferihisar ilçesinde, meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından evleri yıkılan ve hasar gören vatandaşlar çadır kentte yaşamlarını sürdürürken, 10 kasım dolayısıyla yaşadıkları çadırın önünde İstiklal Marşı'nı okuyan ve işaret diliyle aktaran 4 çocuğun videosu büyük beğeni topladı.
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