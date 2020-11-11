Çadır kentte yaşayan çocuklardan duygulandıran paylaşım - Son Dakika

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde, meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından evleri yıkılan ve hasar gören vatandaşlar çadır kentte yaşamlarını sürdürürken, 10 kasım dolayısıyla yaşadıkları çadırın önünde İstiklal Marşı'nı okuyan ve işaret diliyle aktaran 4 çocuğun videosu büyük beğeni topladı.