Çadır kurup kumar oynarken yakalandılar - Son Dakika

BURSA'da, kurdukları çadırlarda kumar oynadıkları tespit edilen 19 kişi suçüstü yakalandı. Kumar oynayanların da aralarında bulunduğu 38 kişiye, toplam 143 bin 50 lira ceza kesildi.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde çadır kurup kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Söz konusu bölgeye giden ekipler, 3 çadırda kumar oynayan 19 kişiyi suçüstü yakaladı. 19 kişiye 'kumar oynamak' suçundan 23 bin 350 lira kesildi. Ayrıca kumar oynayanların da aralarında bulunduğu 38 kişiye 3 bin 150'şer liradan 119 bin 700 lira ceza kesildi. Çadırlarda yapılan aramalarda 3 ruhsatsız silah, 1 hassas terazi, 3 torbada uyuşturucu ve 2 bin 65 lira ele geçirildi. Kumar oynatmak için yer temin ettikleri saptanan 3 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.