Son Dakika Haberleri: Çadır planetaryumda "uzayda gezdiler"
Son Dakika Teknoloji Çadır planetaryumda 'uzayda gezdiler'

Çadır planetaryumda "uzayda gezdiler"

1 saat önce

Kastamonu'da düzenlenen bilim şenliğinde, öğrenciler "uzay deneyimi" yaşadı.

Çadır planetaryumda

Kastamonu'da düzenlenen bilim şenliğinde, öğrenciler "uzay deneyimi" yaşadı.

Kastamonu Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Kuzeykent Pazar Yeri'nde düzenlenen Bilim Şenliği kapsamında kurulan ve "uzay küresi" ismi verilen iki çadır, öğrencilerden yoğun ilgi görüyor.

Küreye onar kişilik gruplar halinde giren öğrenciler, uzayda ve gezegenlerin arasında sanal gezintiye çıkarılıyor.

Kastamonu Şehit Mehmet Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu Fen Bilgisi Öğretmeni Kamil Doğanay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin küre içinde güneş sistemi ve uzayla ilgili deneyim edindiğini söyledi.

Şenlik kapsamında çok sayıda atölyenin çocuklara hizmet verdiğini belirten Doğanay, "Şenliğimize çağırdığımız atölyelerden biri de 'planetaryum' ismi verilen uzay çadırı. Çadıra giren öğrenciler gökyüzü, güneş sistemi ve astronomiyle ilgili üç boyutlu belgeseller izliyor. Çocuklar burada adeta, yaşayarak uzayı inceleme şansı yakalıyor." diye konuştu.

Bilimi eğlenceli hale getirmek istediklerini anlatan Doğanay, "Çocuklar bu çadırın içinde sanki uzayda uçuyormuş gibi bir hisse kapılıyorlar. Eğlenerek uzayı inceleme şansı yakalıyorlar." dedi.

Ortaokul öğrencisi Zeynep Uzun ise çok güzel bir deneyim yaşadıklarını dile getirerek, "Çadırda uzay hakkında bilgi sahibi olduk. Çok güzel bir ortamdı. Bir astronot gibi sanki uzayda yürüyormuş gibi hissettim. Hem eğlenceli hem de öğreticiydi." ifadelerini kullandı.

Kastamonu, Teknoloji

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 04:54 Kaynak: AA
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